TMW – Ghoulam potrebbe riabbracciare Sarri alla Lazio! Le ultime

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il portale Faouzi Ghoulam potrebbe presto riabbracciare Maurizio Sarri, l’allenatore che più di tutti ha conosciuto il potenziale e il talento dell’esterno algerino. Il Napoli ha aspettato in questi cinque anni di rivederlo in campo nella sua massima forma, ma Ghoulam non è mai pienamente rientrato a disposizione. Tuttavia, il suo lavoro e il suo impegno non sono mai mancati. Leader e uomo di spogliatoio, è stato sempre un perno fondamentale per la squadra. Ora che il suo contratto va verso la scadenza il giocatore si starebbe guardando intorno. Sarebbe vicinissimo alla Lazio, il club biancoceleste starebbe accelerando per trovare un accordo. Dunque, altro che addio al calcio, l’algerino ha voglia di campo e potrebbe continuare la sua carriera in Italia.