Sky Sport parla di Napoli, specialmente del Napoli che sarà: è previsto infatti domani un incontro tra De Laurentiis e Luciano Spalletti.

Infatti, in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro in programma domani, i due si incontreranno e, secondo quanto riporta l’emittente, sarà anche luogo per parlare di mercato e delineare i dettagli del Napoli che sarà.