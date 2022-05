Benevento–Pisa è la sfida che apre le semifinali, che saranno andata e ritorno, dei Play Off di Serie B per essere promossi in Serie A. I sanniti, dopo aver battuto l’Ascoli, tentano l’impresa contro la squadra di Lucca. Di seguito la formazione ufficiale:

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Tello, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis, Leverbe, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca.