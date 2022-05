Pavarese: “Insigne doveva restare, Spalletti deve essere riconfermato”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex dirigente del Napoli Luigi Pavarese che ha detto la sua sull’addio di Insigne e sul futuro di Spalletti. Ecco quanto detto:

“Non me ne voglia Insigne, ma non sono d’accordo sulla festa. Bisognava fa restare Insigne, cosi come bisogna far restare Mertens. Manca il senso d’appartenenza a questa squadra. Il Napoli ha la fortuna di aver avuto il migliore di tutti i tempi in squadra, e questo dovrebbe generare senso di responsabilità e appartenenza. Sono cose che non si possono comprare, sono cose che si hanno, sono dei privilegi. Io stimo molto Spalletti, e gli voglio un gran bene anche se non lo conosco. Non dimentichiamo che lui ha dato un anima a questa squadra, e ha dato un senso a questa squadra, soprattutto dal punto di vista del gioco. Probabilmente è venuta meno qualcosa, magari anche in ottica infortuni, ed è anche su questo che lui dovrà ragionare in futuro. Non deve assumersi la responsabilità di altri. Se riconfermerei Spalletti? Si, senz’altro”.