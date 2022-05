Il Napoli Primavera, dopo un disastroso girone di ritorno, rischia la retrocessione e dovrà giocare, per difendere la categoria, contro il Genoa. Infatti, come comunicato dalla Lega di Serie A, le sfide, che saranno andata e ritorno, si giocheranno il 20 maggio, con l’andata in Liguria, e il 26 maggio, con il ritorno in Campania.