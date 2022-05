Il Roma – Skorupski prima scelta per la porta l’anno prossimo! I dettagli

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli intende avviare una vera e propria rivoluzione per la porta. Ospina e Meret potrebbero partire e fa sapere il giornale che il primo obiettivo potrebbe essere Skorupski, 31 anni, esperto numero uno polacco del Bologna. Per il ruolo di dodicesimo ci sono due nomi: Vicario dell’Empoli oppure Carnesecchi della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Una cosa è certa: tra i pali, in estate, sarà rivoluzione.