Il Punto sul Campionato – Napoli, terzo posto assicurato. Titolo, Europa, salvezza, mancano ancora 90 minuti. I temi della trentasettesima giornata

A 90 minuti dalla fine del campionato, mancano ancora dei verdetti per stabilire la classifica e i premi finali. Il Napoli si è garantito aritmeticamente il terzo posto superando il Genoa dopo un inizio che ha visto alcune difficoltà. In chiave lotta scudetto, il Milan ha forse compiuto il passo decisivo riuscendo ad avere la meglio sull’Atalanta, mentre l’Inter appare restia a mollare, vedasi il successo ai danni del Cagliari. Ai rossoneri basterà non perdere il prossimo match contro il Sassuolo per laurearsi campioni d’Italia.

In chiave Europa League, l’unica ad aver strappato il pass è la Lazio, che con il pareggio ottenuto contro la Juventus, ha messo il punto esclamativo sulla propria stagione. Mentre, oltre ai bergamaschi, si sono fermate la Roma, bloccata sul pari dal retrocesso Venezia, e la Fiorentina, che ha sprecato un’occasione d’oro venendo travolta da una Sampdoria ormai sicura della propria salvezza. Nella prossima giornata può accadere di tutto. I viola saranno impegnati contro i rivali bianconeri, e avranno il compito più arduo. Tuttavia, con una vittoria, arriverebbe quel tanto sognato ritorno in Europa, in attesa del risultato dei giallorossi, impegnati contro il Torino. Più dura per gli orobici a cui tocca sfidare l’Empoli. Infatti, bisognerà sperare anche nei passi falsi delle avversarie.

In chiave salvezza, a ottenere la permanenza in A sono Spezia e Sampdoria. I primi riuscendo ad avere la meglio sull’Udinese, i secondi grazie alla combinazione di risultati del turno di campionato. Retrocedono Venezia e Genoa, ormai senza più possibilità di rimediare e con l’obiettivo di ripartire dalla cadetteria. Ancora in bilico il destino di Salernitana e Cagliari. I campani, dopo il pari con l’Empoli, hanno bisogno di un ultimo sforzo per centrare l’obiettivo permanenza. Servirà battere l’Udinese per assicurarsi una salvezza che avrebbe del miracoloso. I sardi, oltre che battere il Venezia, dovranno sperare in un passo falso dei granata.

Il Napoli travolge il Genoa e conferma aritmeticamente il terzo posto finale. Dopo un avvio non semplice, gli azzurri hanno iniziato a macinare gioco e a schiacciare gli avversari, trovando tra gli altri l’ultimo gol al Maradona di Lorenzo Insigne e il primo gol in maglia azzurra di Stanislav Lobotka, un premio per la sua ottima annata. Luciano Spalletti ottiene così la certezza della terza posizione in classifica al termine di questa stagione. Mentre la squadra di Alexander Blessin saluta la Serie A dopo 15 stagioni consecutive. Una retrocessione figlia del caos, che hz visto due società e ben tre allenatori all’opera, più la brevissima parentesi di Konko ad interim. Tuttavia, un anno o più di B possono far molto bene al grifone, infatti, la nuova proprietà può avviare un percorso diverso, attraverso il quale recuperare quello spirito che man mano, nel corso degli anni, i rossoblù hanno smarrito.

Il Milan stende l’Atalanta e compie forse il passo decisivo per la vittoria dello scudetto. Nel corso del primo tempo, gli orobici hanno imbrigliato i rossoneri, impedendo loro di potersi esprimere al meglio. Musica che cambia nella ripresa, anche grazie a Stefano Pioli, che indovina i cambi e trova prima il gol di Rafael Leao, poi quello stupendo di Theo Hernandez. Forse questa è la vittoria più importante per il Diavolo, quella che porta i favoritismi più grossi per la conquista del titolo dall’inizio del campionato. Ora manca solo un punto per conquistare lo scudetto. Per Gian Piero Gasperini invece, serve un ultimo sprint per potersi garantire l’accesso all’Europa. Tuttavia, bisognerà reggere il peso di non essere padroni del proprio destino.

L’Inter non molla fino all’ultimo la presa, e batte il Cagliari. Ancora una volta decisivo Lautaro Martinez, autore della doppietta che ha permesso ai suoi di superare la resistenza dei rossoblù. Simone Inzaghi ora deve sperare in una vittoria del Sassuolo per poter ancora accaparrarsi il titolo. Le possibilità dei nerazzurri di portare a casa il titolo sono molto poche, ma in questo folle campionato non bisogna mai abbassare la guardia, perché può succedere di tutto. Discorso analogo per Alessandro Agostini, ma da porre in chiave salvezza. Bisogna sperare in un passo falso della Salernitana, e allo stesso tempo battere il Venezia, per cercare una miracolosa permanenza nella massima serie.

La Lazio si garantisce l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League pareggiando all’ultimo istante contro la Juventus. Dopo essere andati sotto di due gol, i biancocelesti sono riusciti a riacciuffare il risultato allo scadere per merito di Sergej Milinkovic-Savic. Per Maurizio Sarri è la conclusione di una buona prima stagione nella Capitale. La sua squadra si avvia ad una rivoluzione che potrebbe portare a frutti molto interessanti nella prossima stagione. I bianconeri invece, ormai sicuri del quarto posto, si godono la festa di addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, annunciati partenti.

La Fiorentina spreca un’occasione d’oro per garantirsi l’accesso alla prossima Europa League, e viene travolta dalla Sampdoria. Partita dominata in lungo e in largo dai blucerchiati, che hanno avuto e saputo sfruttare le occasioni migliori. I viola invece, hanno disputato una partita molto negativa, dove non sono stati in grado di porre rimedio al dominio dei doriani. Ora a Vincenzo Italiano toccherà battere la Juventus nell’ultima sfida di campionato per potersi garantire il posto in Europa, oppure sperare in un risultato non positivo dell’Atalanta. Salvezza raggiunta per Marco Giampaolo. Già prima del match, i liguri erano sicuri della permanenza in A. Forse è stata proprio questa consapevolezza a sbloccarli psicologicamente e a mettersi alle spalle le precedenti timide prestazioni. Per l’Inter il compito potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto.

La Roma pareggia a sorpresa contro il già retrocesso Venezia al termine di una partita molto sfortunata. Infatti, i giallorossi hanno colpito ben 4 traverse, oltre che a produrre un enorme numero di occasioni da gol. Per rispondere al gol a freddo di David Okereke è servito il gol di Eldor Shomurodov, che però non è bastato a prendersi la vittoria. Un passo indietro quasi inaspettato per gli uomini di José Mourinho, che così frenano nella loro corsa all’Europa League. La squadra di Andrea Soncin saluta la Serie A dopo una sola stagione. I veneti hanno anche fatto vedere cose interessanti nel girone d’andata. Però, il 2022 ha visto un’infinita striscia di sconfitte, oltre ad un rendimento generale più basso, che ha portato all’inevitabile retrocessione.

Lo Spezia vince in casa dell’Udinese e ottiene la matematica salvezza. Gli aquilotti hanno raggiunto questo risultato al termine di un’ottima partita, vinta con grande merito. La permanenza nella massima serie è un vero e proprio capolavoro per la squadra di Thiago Motta, che ha affrontato numerose difficoltà nel corso della stagione. Le risposte da parte dei liguri sono sempre state forti, impattanti, a dimostrazione che il gruppo è uno dei più uniti e ben amalgamati di tutta la Serie A, soprattutto in relazione al materiale a disposizione. Era difficile immaginare la loro salvezza a inizio stagione, ma questa è arrivata, ed è più che meritata.

La Salernitana sbatte su Guglielmo Vicario e non va oltre il pari contro l’Empoli. La sfida è stata molto divertente e ha visto un gran numero di occasioni da entrambe le parti. Ciò che però ha spostato l’inerzia del match è stata la grande prestazione del portiere dei toscani, che ha parato l’impossibile, tra cui un calcio di rigore a Diego Perotti – un ottimo tiratore dal dischetto – che poteva valere la quasi certa salvezza per i campani. Davide Nicola dovrà aspettare la prossima partita per sapere se i granata giocheranno o meno la prossima stagione in Serie A. Il destino è ancora nelle proprie mani, bisognerà sfruttare l’ultima occasione al meglio delle proprie possibilità.

Il Sassuolo vince con merito il derby con il Bologna. Partita mai in reale discussione e vinta dai neroverdi con una buona prestazione, la doppietta di Gianluca Scamacca e il conseguimento di un importante riconoscimento per Domenico Berardi: essere l’unico giocatore nei top campionati, insieme a Kylian Mbappé, ad aver raggiunto almeno quota 14 gol sia nella casella dei gol (15) che in quella degli assist (14). Vittoria che certifica in via definitiva il buon campionato della squadra di Alessio Dionisi. Ko indolore per Sinisa Mihajlovic, con la squadra ormai abbondantemente tranquilla e senza obiettivi di rilievo.

Il Torino vince in casa dell’Hellas Verona. Ai granata è bastato un gol di Josip Brekalo per portare a casa un successo che non è altro che un vezzo da aggiungere al proprio ottimo percorso stagionale, sfiorando anche il raddoppio in alcune occasioni nel secondo tempo. Gli scaligeri hanno provato ad agguantare il pari con molteplici occasioni, ma senza successo. Ivan Juric nega così il record di punti alla sua ex squadra. Per Igor Tudor è una sconfitta che nonostante tutto non fa male, e che è occorsa comunque al termine di una sfida tra due squadre tranquille.

RISULTATI

Empoli-Salernitana (31’ P. Cutrone – 76’ F. Bonazzoli)

Udinese-Spezia 2-3 (26’ N. Molina, 90+4’ P. Mari – 35’ D. Verde, 45+3’ E. Gyasi, 47’ G. Maggiore)

Hellas Verona-Torino 0-1 (19’ J. Brekalo)

Roma-Venezia 1-1 (76’ E. Shomurodov – 1’ D. Okereke)

Bologna-Sassuolo 1-3 (90+2’ R. Orsolini (R) – 35’, 80’ G. Scamacca, 75’ D. Berardi)

Napoli-Genoa 3-0 (32’ V. Osimhen, 65’ L. Insigne (R), 81’ S. Lobotka)

Milan-Atalanta 2-0 (56’ R. Leao, 75’ T. Hernandez)

Cagliari-Inter 1-3 (54’ C. Lykogiannis – 25’ M. Darmian, 51’, 84’ L. Martinez)

Sampdoria-Fiorentina 4-1 (16’ A. Ferrari, 30’ F. Quagliarella, 71’ M. Thorsby, 84’ A. Sabiri – 89’ N. Gonzalez (R))

Juventus-Lazio 2-2 (10’ D. Vlahovic, 36’ A. Morata – 51’ Alex Sandro (A), 90+6’ S. Milinkovic-Sa