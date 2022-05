Il Mattino – Spalletti, pace fatta con il tifo partenopeo. Si pensa al futuro

Il Mattino dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal quotidiano il tecnico azzurro è felice di continuare la sua esperienza con gli azzurri. Il suo obiettivo però è quello di creare una nuova squadra che sia all’altezza dei tifosi azzurri. Questo quanto riportato:

“Tra Spalletti e il tifo azzurro c’è un rapporto idilliaco. Lo ha raccontato lui stesso dell’incontro con un gruppo di ultrà che lo hanno voluto rassicurare sul fatto che quel pensiero (‘Basta che te ne vai’) non era assolutamente il loro. A parte qualche isolato fischio al termine di Napoli-Roma (1-1) Spalletti è uno degli idoli intoccabili delle due curve: non è un caso che il gruppo di ultras che voleva lanciare le uova contro il bus del Napoli che stava per raggiungere il Maradona per giocare con il Sassuolo decise di consegnare la cassetta nelle mani di Lucianone. ‘Non le lanciamo per rispetto a lei’, dissero. E non successe nulla”.