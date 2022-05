GdS – Oggi al via la seconda fase del Caso Plusvalenze! Le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione plusvalenze. Secondo il quotidiano oggi ricomincia il processo legato al caso plusvalenze. Questa mattina, dalle ore 10, si dà il via alla seconda fase davanti alla Corte federale d’Appello dopo il ricorso presentato dalla Procura FIGC, seguita dalla sentenza di primo grado. Il Giudice ha spiegato nella sentenza come non sia possibile trovare riferimenti oggi per quantificare il reale valore di un calciatore. La Procura Federale ha presentato 70 pagine di reclamo proprio in merito a questa decisione. Dall’altra parte, però, non sono rimasti a guardare. Alcuni club (Juve, Samp, Empoli e Parma), hanno presentato un reclamo incidentale per l’eccezione procedurale sul mancato deposito da parte della Procura della nota Covisoc sulle plusvalenze del 14 aprile 2021. Come anticipato nelle scorse settimane, il Napoli ha preferito non appellarsi a tecnicismi.