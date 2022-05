Gazzetta – Spalletti vuole Koulibaly capitano, ma c’è un problema! La situazione

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sul rinnovo del contratto di Kalidou Koulibaly. La società partenopea non ha ancora trovato un accordo con il senegalese, ma Luciano Spalletti è stato chiaro: sarà lui il prossimo capitano del Napoli.

“Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo importante. L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano. Ma con gli agenti ancora non c’è sintonia su una ipotesi di rinnovo, mentre la proposta di spalmare l’attuale contratto è stata subito rigettata. Il senegalese non sarebbe semplice da sostituire, proprio per quello che significa anche nello spogliatoio”.