Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha nuovamente difeso Luciano Spalletti e il lavoro fatto a Napoli:

“Io sono convinto che Spalletti non si venda bene e non abbia gente che chiama quello o quell’altro. Sento cose incredibili, come se avesse fatto male. Questo prende uno retrocesso col Fulham come Anguissa, e tutti a dire è un fenomeno… è normalissimo. Trasforma Lobotka e nessuno ne parla”.