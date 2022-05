CdS – Olivera, il Getefe cambia idea e rifiuta l’offerta iniziale: i dettagli

L’accordo con il Getefe per Mathias Olivera potrebbe saltare. Il Napoli aveva contrattato con il giocatore parlando di cifre e stipendio, ma qualcosa è cambiato. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Il Getafe non si è più accontentato della offerta iniziale del Napoli (dieci milioni di euro più uno), ha invocato il rispetto della clausola (che è di venti milioni, praticamente il doppio) e ha aspettato. Il mercato ha le sue paludi e Olivera per ora rimane un interrogativo, da risolvere in fretta: il Napoli s’è scosso, è arrivato a dodici (più uno) ma oltre non intende andare, avendo tracciato un proprio progetto”.