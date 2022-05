CdS – Napoli, nuovo nome per la fascia sinistra: osservati speciali in Olanda

Il Napoli sonda il terreno per un nuovo terzino sinistro. Tra gli osservati speciali c’è Owen Wijndal (22) dell’AZ. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, è stato avvistato in Olanda. Il giovane calciatore ha conquistato il gradimento del Napoli per la sua fisicità e il suo carattere.

“Il problema, chiaramente, è sempre quello economico: l’AZ ha pretese ritenute alte, intorno ai quindici milioni di euro, e il management dell’esterno di sinistra è sufficientemente ambizioso ed aspira ad un contratto che sembra ancora distante dai parametri che De Laurentiis si è imposto”. Si legge sul quotidiano.