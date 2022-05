Cassano: “Mi fa girare le scatole Marotta quando parla di Perisic”

Antonio Cassano, durante la consueta Bobo tv, ha espresso la sua sulla lotta scudetto e su Marotta:

“Dopo Bologna avevo detto campionato finito e l’Inter ha fatto harakiri. Da lì in poi, non c’era più partita. Il Milan magari perdeva qualche punto e invece è squadra. La fortuna aiuta chi se lo merita. Il Sassuolo sta facendo un po’ di partite alla carlona, può vincere? Come fa? Non scherziamo. Se l’Inter perde lo Scudetto, ha vinto due Coppe, ha fatto il calcio più bello, forse non è un fallimento, è una parola grossa”.

“Sicuramente do un voto alto all’Inter, 7. Il Milan è meno forte dell’Inter, l’Inter si deve mangiare i cogl… Merito del Milan ma un po’ di demeriti dell’Inter. L’Inter ha fatto una buona stagione, non buonissima perché manca il campionato” ha aggiunto Cassano.

Poi Fantantonio si è scatenato contro un suo ex dirigente: “Mi fa girare le scatole Marotta quando parla di Perisic. Ma si è accorto che ha fatto una stagione clamorosa? Marotta, invece di fare il cinema, sta facendo harakiri. Devi dare quello che chiede, non è una figurina, ha fatto la miglior stagione della sua vita. Ha una qualità impressionante, l’Inter deve ripartire da questa base, in primis da Perisic. Non sia mai che Perisic vada altrove, si riparte con un handicap clamoroso anche se c’è Gosens. Marotta, meno sceneggiate e dagli tre anni di contratto e bisogna incatenarlo ad Appiano”.