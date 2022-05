Auriemma: “Zielinski chiede la cessione. Rapporto critico con Spalletti”

Piotr Zielinski desidera fare un’esperienza altrove, in un contesto diverso da quello di Napoli. A rivelarlo è Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, nel corso della puntata odierna della trasmissione Si gonfia la rete: “Vuole cambiare squadra perché non si sente valorizzato, eppure domenica, ancora una volta, è stato capace di non segnare lui e la porta: servito sulla zona sinistra, deve calciare col destro in porta e invece che fa? La passa indietro… Lo dico chiaramente: Zielinski ha fatto pena. In diciannove partite, ha segnato un solo gol”.

“Alle spalle di Victor Osimhen – ha proseguito il cronista – doveva fare la differenza, invece è da anni che a Napoli fa male. Se va al Bayern Monaco, magari vedremo un grande Zielinski; cosa che non vedremo a Napoli, dove deve tirare la carrettella: non ce la fa, perché caratterialmente è limitato”.

“Piotr se ne vuole andare, a Napoli non si trova più bene e dice che gli allenatori, qui, non lo fanno giocare nella sua posizione. Almeno ci dicesse qual è, questa posizione, così non avrà più alibi. I numeri dicono che ha giocato male ovunque. Rapporto rotto con Luciano Spalletti? Lo confermo: qualcosa col mister si è rotto” ha svelato il noto giornalista.