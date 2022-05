Torino, il ds Vagnati: “Brekalo non resterà con noi, siamo estremamente delusi”

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato ai canali ufficiali del club offrendo un aggiornamento sulla trattativa per il riscatto di Josip Brekalo, che non rimarrà al Toro per una sua scelta:

“Abbiamo dovuto declinare la nostra opzione sull’acquisto a titolo definitivo. Abbiamo avuto più di un meeting con Josip, con il suo nuovo agente e con il padre. Purtroppo ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. C’è rammarico perché Josip ha fatto bene, ha avuto un inizio molto importante, domenica ha fatto una grande giocata per la vittoria a Verona.

Purtroppo siamo rimasti delusi perché avevamo la voglia di investire su un trasferimento importante. Il presidente era pronto. Dopo la partita con il Verona io e il presidente Cairo abbiamo parlato con il ragazzo perché era giusto capire fino all’ultimo se c’era la possibilità di continuare un percorso con lui. Purtroppo non c’erano i presupposti perché il ragazzo ha una sua idea precisa e rispettabile. Al Torino voglio giocatori con il fuoco dentro, chi non ci crede veramente dà sempre qualche problematica”.