Pedullà: “Grande emozioni al Maradona per l’ultima di Lorenzo Insigne nel proprio stadio”

Alfredo Pedullà analizza nel dettaglio la partita di ieri, con un focus doveroso al Lorenzo Insigne:

“Successo netto dei partenopei, che hanno avuto la meglio per 3-0 del grifone È stata una giornata di festa, che ha visto il Napoli avanti dal primo all’ultimo minuto. l 32′ il gol di Osimhen, che spedisce in rete con un bel colpo di testa un preciso cross di Di Lorenzo. Al 63′ il raddoppio firmato Insigne, su rigore. Il capitano in un primo momento aveva sbagliato, ma il Var ha fatto ripetere il penalty. Gioia grande per Insigne, acclamato dal suo pubblico. All’81’ il tris che ha chiuso i giochi di Lobotka, la cui percussione in area non ha lasciato scampo a Sirigu”.

E ancora: “Grande emozioni al Maradona per l’ultima di Lorenzo Insigne nel proprio stadio. Il capitano del Napoli è stato omaggiato sia dai compagni che da De Laurentiis nel pre-partita, ma durante la gara col Genoa è apparso uno striscione significativo del suo pubblico con il testo ‘La tua maglia più di tutte pesava perché era davvero di chi l’amava. Tu l’hai indossata con estro, orgoglio e dignità, da fiero figlio di questa città’. Insigne che al termine della gara è andato a prendersi con gli occhi lucidi per l’ultima volta gli applausi del proprio pubblico. Il capitano del Napoli al fischio finale ha fatto un giro di campo tra la commozione di tutti i presenti sulle note di ‘O’ surdato ‘nnammurato‘ e con i cori di ‘C’è solo un capitano!‘…”.