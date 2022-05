Pagelle Chiariello:  Anguissa fondamentale, Insigne colpi da campione”

Umberto Chiariello ha assegnato i suoi voti al Napoli dopo la vittoria sul Genoa. Queste le pagelle del giornalista di Canale 21 annunciate nel corso del programma Campania Sport:

“Voti alti, il Napoli celebra il terzo posto con la sua qualità, fraseggi e belle palle-gol. Ospina fortunato sulla traversa del Grifone, ma bravo, perché molto pronto, in un paio di occasioni. Ottimo finale di stagione, a De Laurentiis consiglio vivamente di considerare il suo rinnovo. Di Lorenzo assist-man, segna anche sul rigore poi ribattuto da Insigne. Rrahmani più che sufficiente. Mario Rui sulle sue, ma merita il sei. Anguissa fondamentale per il Napoli, che lo riscatterà e ne farà un perno”.

“Fabian è in partenza: il rinnovo non si vede all’orizzonte, nonostante abbia incontrato il presidente. Spalletti dice che è veloce di testa, ma rimane lento di piede”.

“Mertens molto vivace: meraviglioso nei fraseggi con Insigne e i suoi no-look. Forma una coppia formidabile con Osimhen: è delitto non averli visti insieme più spesso. il nigeriano è sontuoso, manda in crisi i centrali avversari: tatticamente imperfetto, ma è strabordante e fa male come pochi in area di rigore”.

“Insigne fa un sombrero sulla linea di fondo da urlo. Ha dei colpi da campione assoluto. Zielinski fa vedere qualcosina. Ghoulam omaggiato da Spalletti. Lobotka entra e fa capire che sarà un riferimento anche per l’anno prossimo, con il suo paso frenetico”.