Osimhen, l’intermediario: “Futuro? Potrà partire solo in un caso. Ha fatto vedere il suo livello”

Andrea D’Amico, intermediario che curò la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del nigeriano.

“Futuro? Potrà partire solo con un’offerta molto importante, almeno 100 milioni altrimenti Victor resta. Non so se ci sono già estimatori, per ora sappiamo che il Napoli torna in Champions e dovrà fare una stagione importante. Il Napoli farà scelte a livello economico e di progetto. Se il Napoli sta pensando di venderlo, Giuntoli sa già con chi sostituirlo, non si farebbe cogliere impreparato”.