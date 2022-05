L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla conduzione arbitrale di Michael Fabbri durante il match Napoli-Genoa.

Non sufficiente l’operato del direttore di gara, il quale non si è dimostrato lucido sia dal punto di vista disciplinare che da quello tecnico. A salvare la sua conduzione del match, il rigore concesso al Napoli per fallo di mano di Hernani.

Arbitraggio deludente.