L’appello de Il Mattino: “Napoli e il Napoli procedano insieme…”

L’edizione odierna de Il Mattino ha lanciato un messaggio di unione al Napoli e ai tifosi azzurri, nella speranza che possano riviversi momenti belli come quello visto ieri in occasione dell’addio di Lorenzo Insigne.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano: “Questa giornata, vissuta con emozione dai cinquantamila presenti allo stadio Maradona, sia uno spunto per il futuro: Napoli e il Napoli devono procedere nella stessa direzione, l’una accanto all’altro, perché è questo l’unico modo per affrontare con le medesime ambizioni la prossima stagione. I cinquantamila devono diventare una piacevole abitudine per Spalletti e il Napoli. È quell’ambiente di ieri pomeriggio, così carico di entusiasmo, che vorremmo rivedere già nelle prime partite del prossimo campionato. Le fortune di una squadra sono fatte dalla bravura del suo allenatore e dei suoi giocatori e dalla forza della sua società ma anche dal pubblico e dalla sua capacità di schierarsi sempre dalla parte di chi indossa quella maglia. I pregiudizi e le offese non portano lontano”.