L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione riguardo i rinnovi di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, a fine stagione ci sarà un incontro tra giocatori e società per definire dei possibili accordi per la prossima stagione. Entrambi sono in scadenza di contratto nel 2023 e sono seguiti da diversi club europei.

Da valutare, quali saranno gli sviluppi in merito.