L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Il quotidiano pone l’accento sull’onestà avuta dal tecnico toscano (durante il post gara Napoli-Genoa) nell’analizzare la stagione disputata dalla squadra azzurra.

L’allenatore ha ammesso quelli che sono i difetti di prestazione del suo gruppo, non escludendo il rimorso per aver perso lo scudetto. Da qui, potranno partire le basi per il Napoli della prossima annata.