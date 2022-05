Quella di ieri è stata anche per Faouzi Ghoulam l’ultima presenza a Napoli con la maglia azzurra: ne parla La Gazzetta dello Sport.

In scadenza di contratto, il calciatore algerino andrà via al termine di questa stagione, e il mancato rinnovo c’è stato per due motivi: l’ingaggio pesante e le poche garanzie di tenuta fisica.