La Gazzetta dello Sport parla dell’affare che porterebbe Mathias Olivera al Napoli. Affare che, per ora, sarebbe stato messo in stand by.

Questo perché, secondo quanto scrive il quotidiano, le due società starebbero aspettando prima la fine dei rispettivi campionati: in seguito, si potrebbe procedere a finalizzare l’affare per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Nessun problema quindi: giocatore già bloccato, le società stanno solo aspettando.