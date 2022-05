Gazzetta – Insigne e ADL hanno deposto le armi in occasione dell’addio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento d’addio di Lorenzo Insigne, vissuto ieri pomeriggio allo stadio Maradona.

Il quotidiano pone l’accento sull’atteggiamento avuto da parte dell’attaccante partenopeo e del presidente Aurelio De Laurentiis. Entrambi hanno deposto le armi, andando oltre ogni screzio, per ricordare i 10 anni vissuti insieme tra gioie e delusioni.

Entrati in campo insieme, mano nella mano, i due hanno mostrato rispetto nei confronti di una storia che non avrà mai fine. Una storia che proclama Insigne come una delle bandiere più importanti della squadra e della città.