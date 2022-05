Di Canio su Spalletti: “Non sta simpatico e non si aiuta”

Paolo Di Canio si è espresso senza freni durante Sky Calcio Club sulla situazione Spalletti in casa Napoli, ecco quanto detto:

“Sono convinto che non si vende bene, che non abbia una rete di personaggi che chiamano. Dal punto di vista calcistico quello che ho sentito dire su Spalletti è incredibile. Si sente dire che ha perso un’occasione e quasi quasi ha fatto male”.

“Invece prende per pochi soldi un giocatore normale come Anguissa, retrocesso col Fulham, trasforma Lobotka, un mediano che non faceva giocare Gattuso, un regista, manca un mese e mezzo la spina dorsale Koulibaly-Osimhen ed è sempre sul pezzo. Arriva terzo quando l’anno scorso il Napoli era quinto” ha aggiunto l’ex calciatore di Napoli e Lazio.

“Cosa deve fare di più un allenatore? Ha fatto molto bene all’inizio, dopo ha mantenuto bene, poi qualcosa è mancato a lui e alla squadra ma non possiamo dirgli nulla. Sono convinto che lui si crea certe situazioni perché, dobbiamo dirlo, non sta simpatico e non si aiuta. Sono convinto che tante narrazioni arrivano dall’ambiente che si vive lì a Napoli. A Napoli quest’anno non c’è stato tutto questo amore” ha concluso lo sfogo Di Canio.