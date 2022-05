Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato, in conferenza stampa, della sfida di domani contro il Pisa, andata della semifinale dei Play Off di Serie B: “La rosa ha dato l’anima contro l’Ascoli, nella partita vinta per 1-0, ma adesso siamo pronti, e carichi, per la sfida di domani contro i toscani”.