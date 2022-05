Cosmi punge il Napoli: “L’Inter  è una squadra molto più forte del Napoli”

Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Campania Sport’, programma di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa partenopea – e non solo – in onda sulle frequenze di Canale 21. “Dries Mertens dice che Inter e Milan, quest’anno, non erano più forti del Napoli, che ha buttato via lo Scudetto? Mertens fa il giocatore, non certo l’allenatore: queste cose le dice solo lui… Il Napoli di Maurizio Sarri aveva un’altra squadra: quell’anno sì che avrebbe potuto vincere lo Scudetto. L’Inter, lasciatemelo dire, è una squadra molto più forte del Napoli”.

Cosmi ha poi aggiunto: “Il Napoli poteva vincere, ma ha dei limiti e li ha evidenziati nelle tre partite in cui ha lasciato tanti punti per strada. Stanislav Lobotka è stato riesumato: nessuno avrebbe scommesso su di lui a inizio campionato, e ora è diventato insostituibile. Se il Napoli vuole vincere, deve migliorare strutturalmente la squadra. Fisicamente, è troppo più debole. Se batti un calcio d’angolo contro il Napoli, sai che trovi giocatori di un metro e settanta a difendere: Insigne, Politano, Mario Rui…”.