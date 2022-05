Cosmi: “Con il vero Insigne il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto”

L’ex Allenatore Serse Cosmi ha parlato sulle frequenze di Canale 21 soffermandosi sulla situazione di Lorenzo Insigne.

Ecco le sue parole: “I numeri sono una cosa importante, ma Lorenzo Insigne va oltre i numeri, rappresenta di più delle statistiche che lo consacrano: è un bambino di Napoli, un ragazzo di questa città. I bambini, qui, vogliono diventare giocatori del Napoli e capitani del Napoli. Insigne ha rappresentato questo, la voglia di essere un simbolo”.

“Quest’anno al Napoli, per lo scudetto, è mancato qualcosa: ci sono stati errori di Luciano Spalletti, ma non solo. Insigne non è stato lo stesso dei nove anni precedenti. Probabilmente, se fosse stato il vero Insigne, il Napoli avrebbe avuto molte chance in più di vincere. Insigne lascia la Serie A e la impoverisce, e parliamo di un campionato già povero di suo; però poteva fare di più”