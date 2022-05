Corbo: “Insigne vuole guadagnare di più, ADL invece viaggia in senso opposto”

Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica ha commentato l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. “Il calcio degrada come il più opaco dei business, questo splendido pomeriggio di metà maggio lascia una serie di appunti. Il primo: l’onestà della squadra, batte i pregiudizi e il Genoa, vecchio amico in disgrazia. Poi, civiltà di uno strappo. Basta ricordare i primi giorni di gennaio, quando Insigne in un albergo di Roma incontra i dirigenti del Toronto Football Club. Comincia il lungo gelo. I sentimenti scalano dall’ira alla comprensione, odiarsi e ritrovarsi, mesi difficili”.

Poi sottolinea: “Insigne si sente incompreso, vuol guadagnare di più in un tramonto dorato. De Laurentiis con la mente viaggia in senso opposto. Come posso pagare di più un calciatore che il 4 giugno svolta per i 32 anni e chiuderà magari a 35? La carriera è una candela che non ravviva mai la fiamma, ma lentamente si spegne. Lo strappo si consuma nel cinismo delle professioni. Il tuo valore è pari a quanto puoi dare da domani. Quel che hai fatto non conta nulla. Nel lavoro siamo uomini e donne senza passato. Non solo asperità”.

“Si rileva intanto nel suo volto segreto Aurelio De Laurentiis. Inflessibile nei rinnovi, si reinventa regista della cerimonia. Fastosa. Toccante. Meritata. Sceglie anche le canzoni per il capitano che lascia il comando. L’involontaria coreografia fa sfilare Insigne scortato dal vicepresidente, l’inamidato Edoardo De Laurentiis. Cancellati anche gli screzi del 5 novembre 2019, nella notte della rivolta? Era ora”, ha sottolineato Corbo.