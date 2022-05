Chiariello: “Si rischiano cessioni importanti, si aprirebbe una diaspora”

Il noto giornalista ed opinionista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 della situazione del Napoli in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “La situazione di più calciatori, anche importanti, non è ben definita e si rischiano varie cessioni. Se vanno via i big, si apre una diaspora e il Napoli diventa la Fiorentina”.

“Luciano Spalletti si deve incatenare per Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, che potrebbero andare via in estate: vanno trattenuti assolutamente a Napoli. Si deve ripartire da loro, anche a costo di spalmare i lauti ingaggi che percepiscono su diverse stagioni. E’ fondamentale”.

“Se il Napoli non mantiene questa ossatura, non ci torna più, ai vertici. Ci metto la firma”