Aaron Hickey è stato sicuramente uno dei nomi più caldi tra quelli accostati al Napoli negli ultimi mesi. Infatti, il classe 2002 sembrava un’ottima alternativa a Mathias Olivera per il ruolo di terzino sinistro.

Come svela la BBC però, l’obiettivo sembra ormai sfumato per il Napoli. Il Bologna infatti ha accettato un’offerta di 25 milioni di euro da parte dell’Arsenal, cifra sicuramente impareggiabile per il club azzurro.