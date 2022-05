Calciomercato – Le parole del presidente dell’Empoli Corsi sull’affare Parisi-Napoli

Con il Calciomercato alle porte, si alimentano le voci che vedono il Napoli interessato al terzino dell’Empoli Fabiano Parisi. Proprio di questo argomento ha parlato il presidente del club toscano Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole ai microfoni di Si gonfia la rete:

“De Laurentiis mi ha contattato personalmente perché vuole comprare Parisi? Con lui ho parlato di un po’ di cose, anche di giocatori, però non credo che in questa fase si possa dare peso agli apprezzamenti. Parisi all’Inter? Siamo nella fase in cui si manifestano interessi, ma non altro: il mercato non è ancora aperto”.

“Ho un buon rapporto con De Laurentiis, ci si consiglia a vicenda, si parla di parametri ben diversi tra Napoli ed Empoli. Chi pensa a Parisi magari pensa anche ad altri due calciatori”.

“Liberato Cacace? Grande piede, grande atleta, fisicamente fortissimo… Abbiamo fatto uno sforzo economico per prenderlo. D’Ambrosio ha una certa età e l’Inter deve intervenire in quel ruolo. E’ un campione”.

“Il mio legame con Napoli? I napoletani sono amici miei e e li saluto sempre con grande affetto”