Calciomercato – Cerchione: “Olivera si complica, ecco le alternative”

Da settimane ormai si parla di Olivera come prossimo terzino sinistro del Napoli. L’uruguaiano però non è l’unico giocatore seguito da Giuntoli e dal club partenopeo. Come scrive Luca Cerchione sui suoi profili social, ci sarebbe un nuovo profilo che ha attirato l’interesse del Napoli.

Ecco le parole del giornalista: “Deadline per Olivera fissata ad 1 settimana post fine Liga. È obiettivo primario del Napoli, ma Getafe ha tante clausole e bisogna capire se si salverà. Le alternative, in ordine: Aaron Hickey (Bologna), Rogerio Oliveira da Silva Calciatore (Sassuolo), Fabiano Parisi (Empoli)”.