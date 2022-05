Boniek: “Zielinski e non è il calciatore che ho conosciuto in passato”

Ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss, Zbigniew Boniek ha detto la sua sul suo pupillo Zielinski:

“Ho visto Piotr Zielinski e non è il calciatore che ho conosciuto in passato. Si vede che ha delle difficoltà, che non è al massimo della condizione. Non so quali siano i suoi problemi, se sia al top o meno dal punto di vista fisico, ma non si può discutere sulle sue qualità”.

Mimmo Malfitano ha poi posto la seguente domanda al polacco: “Il problema di Piotr Zielinski a mio avviso è tattico, sarei più indulgente con il calciatore. Lui è una mezzala, non può giocare da sottopunta”. Pronta la risposta di Zbigniew Boniek: “Può darsi che sia anche questo. Tuttavia sono convinto che un centrocampista debba fare un po’ di tutto: sapersi inserire, innescare gli attaccanti, fare bene sia la fase di possesso che quella di non possesso. Evidentemente Piotr non è al massimo”.