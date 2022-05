Bargiggia: “De Laurentiis ha le password di tutti al Napoli, su Olivera…”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato sulle frequenze di 1 Football Club soffermandosi sul calciomercato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Olivera al Napoli non è fatta? No. Le priorità del mercato del Napoli sono due: chiudere in venti giorni per il terzino, e chiarire la situazione portiere. Quanto a Olivera, c’è accordo per un contratto da 5 anni a 1 milione a salire: tutto fatto col ragazzo, ma col Getafe vanno risolte questioni legate al tipo di cessione. Affare da 12 milioni, ma con tante clausole che le due società vogliono inserire e che in questo momento non vengono accettate. Il Napoli si è dato una ventina di giorni per capirne di più”.

“Se il Getafe retrocede, può mollare qualcosa sulle clausole. Se non dovesse arrivare Olivera, come alternativa c’è Hickey del Bologna, valutato 15 milioni, che piace molto sul piano tecnico, ma anche Rogerio del Sassuolo, valutato 12, e Fabiano Parisi, da non scartare perché meno caro”.

“La dirigenza del Napoli possiede le password social di Victor Osimhen? Ho raccolto informazioni, perché la cosa ha fatto rumore, ed ho scoperto che tutti i contratti dei giocatori del Napoli sono configurati in questo modo: ogni tesserato mette a disposizione del club i suoi profili social, ma non vuol dire che il Napoli scrive quello che vuole, però può accedere chiedendo il permesso del giocatore in questione. C’è una sorta di equilibrio”.