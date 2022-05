TuttoSport: “Spalletti non deve dare altre garanzie al di fuori della sua professionalità”

Luciano Spalletti ha dimostrato di essere legato ai colori azzurri.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui l’allenatore azzurro non dovrebbe manifestare alcun tipo di garanzia: “Era evidente che il tecnico dovesse in qualche modo giustificarsi da quella pelosa accusa di non essere abbastanza figlio di Partenope. Ma che senso ha? Ma di cosa stiamo parlando? Crediamo ancora che Napoli sia la raffigurazione per turisti degli Anni 50, tutta pizza e mandolino, affiorante dai film di De Laurentiis. In quel caso Dino, non Aurelio, mezzo secolo prima. Napoli è una città moderna, con uomini e donne europei, con lo sguardo aperto al futuro e non rinchiuso nei vicoli di Spaccanapoli, assai diversi dai vecchi racconti di Curzio Malaparte. Basta con i luoghi comuni, gli stereotipi, la solita pochade alla Totò. Napoli ha una civiltà superiore a molte altre del profondo Nord. Ecco perché penso che Spalletti non debba superare nessun esame e non debba dare altre garanzie al di là della sua

alta professionalità”.