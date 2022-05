TuttoSport – Il Napoli ha tre motivi per vincere al Maradona

Il Napoli ha svariati motivi per portare a casa altri tre punti importanti.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna di TuttoSport, in questi termini: “Il terzo posto da difendere, Insigne da salutare ed un pubblico da rispettare. Tre circostanze meritevoli del pienone a Fuorigrotta, dove arriverà il pubblico delle grandi occasioni, tanto da consigliare il Napoli ad aprire i cancelli dello stadio alle 12: saranno circa 50mila gli spettatori. Poi ci sarà da giocare l’ ultima partita interna di questa stagione, contro il Genoa che ha l’esigenza estrema di vincere per continuare a sperare nella salvezza”. Il Napoli deve chiudere il suo campionato nel migliore dei modi e per questo deve battere il Genoa.