Spalletti in conferenza: “Ci mancano alcune caratteristiche del calcio di oggi. De Laurentiis? Lo vedrò nei prossimi giorni”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato in conferenza stampa i temi della sfida Napoli-Genoa.

“Addio Insigne? Ho iniziato a rimpiangerlo quando ho saputo dell’addio. A volte noi allenatori critichiamo certi giocatori, ma quando non li hai sai che ci saranno meno sbocchi. Tutti vorrebbero avere quella qualità per poterla mettere in campo. È uno di quei prestigiatori che dal nulla apre la strada ai risultati. I bambini sognano di diventare come questi giocatori”.

“Addii di altri giocatori? Complessivamente sono forti, ma mancano di alcune caratteristiche necessarie nel calcio di oggi. Poi bisogna saper dichiarare gli obiettivi. Quando cercano di nascondere quel che abbiamo fatto di buono mi metto di traverso. Sono il primo a non dormire la notte per lo scudetto, ma se capitano certe situazioni più di una volta, significa che il livello è quello lì. Nonè questione di motivazioni, ma di un livello che crea sofferenza, oltre la forza per reggere pallate. Fin quando il Genoa ha retto per noi non è stato semplice. Dipende da cosa si vuole fare. Si può provare a vincere il campionato ma non sarà facile. Siamo comunque arrivati davanti a squadre come Juventus e Atalanta che tutti mettevano davanti nelle griglie. Si è alzato il livello delle piccole che hanno tolto dei punti”.

“Mix giovani ed esperti? Hanno bisogno del supporto dell’esperienza di gente come Mertens e Koulibaly, non evono subire le pressioni. Questa piazza ne porta. Se uno regge e cade alla prima difficoltà diventa difficile. Serve gente di qualità, giovani che vanno sostenuti da chi sa come fare”.

“Ospina? Bisogna tener conto che ci sono 5-6 giocatori in scadenza. Va riconosciuta la loro professionalità, hanno sempre dato il massimo. Io li terrei tutti, mettendoci anche qualcun altro. Però bisogna aumentare la forza della squadra con corsa, estro, illusionismo e una buona disponibilità. Insigne quando l’ho sostituito ha fatto perdere tempo e ha consentito che si facesse fallo al giocatore del Genoa”. “

“Spalletti garanzia dei tifosi? Lo sono i giocatori. Io sono con la società e lo staff a cercare di dare il massimo, devo cercare di commettere meno errori. Le scelte si fanno al momento dei cambi, se indovini va bene, altrimenti va male. La soluzione sono i calciatori”.

“Incontro con De Laurentiis? Abbiamo iniziato a ragionare da questa settimana. Lo vedrò in questi giorni, stasera dormiamo nello stesso albergo. Giuntoli, Pompilio e Micheli sono sempre a lavorare”.

“La griglia scudetto dell’anno prossimo insieme? Io sono tranquillissimo, non ci sono problemi”.