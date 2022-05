Social – Anguissa ringrazia i tifosi: “Ci avete sempre supportato, nel bene e nel male”

Il Napoli ha giocato la sua ultima partita di questa stagione allo stadio Maradona contro il Genoa. Emozioni e gioia in quel di Fuorigrotta oggi, non solo per la vittoria. L’addio al capitano Insigne è stato un momento molto toccante e difficile da dimenticare.

Il numero 24, prima dell’inizio del match, è stato accolto con applausi dai suoi compagni di squadra disposti a centrocampo. Un corridoio azzurro per l’uomo che ha indossato per 10 anni la maglia del Napoli. Abbracci e lacrime hanno caratterizzato questo pomeriggio, ma i ringraziamenti per il capitano non sono ancora finiti. Infatti Frank Anguissa sul suo profilo Instagram ha ringraziato pubblicamente Insigne e i tifosi partenopei scrivendo:

“Grande vittoria per l’ultima partita della stagione in casa ma soprattutto l’ultima partita per una delle leggende di questo club, Lorenzo Insigne. Buona fortuna a te capitano in questa nuova avventura. E grazie anche a voi tifosi del Napoli per averci supportato nel bene e nel male”.

Di seguito il post: