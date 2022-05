Si è appena concluso il primo tempo di Cagliari-Inter. Inzaghi e i suoi sono a caccia dei tre punti per rispondere alla vittoria del Milan sull’Atalanta e per restare aggrappati al sogno scudetto. I nerazzurri sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Darmian al 25′.

Sul finale Lautaro è andato vicino al raddoppio ma Cragno ha salvato i suoi parando il tiro da fuori dell’argentino. Buon inizio per i padroni di casa, che però non riescono ad essere incisivi.