Piccinini elogia Spalletti: ”Merita solo applausi”

Sandro Piccinini, giornalista, ha commentato la lotta scudetto di quest’anno che ha visto protagonisti Napoli, Milan e Inter. A 90 minuti dalla fine, Inzaghi e Pioli si giocano il tutto per tutto per poter essere campioni d’Italia.



Eppure nel suo tweet il giornalista loda non solo i due allenatori delle squadre milanesi, ma anche Luciano Spalletti scrivendo: “Purtroppo, per come vengono giudicate le cose in Italia, 2 allenatori su 3 verranno considerati perdenti per non aver vinto un campionato che era possibile vincere. Per me, invece, Pioli, Inzaghi e Spalletti meritano solo applausi”.