La Repubblica – L’ultima stagionale al Maradona in un clima surreale

Il clima che si respira a Napoli, negli ultimi giorni che chiudono l’attuale stagione, è di un tutti contro tutti.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, in un’analisi attenta e mirata: “Il Napoli arriva all’ ultimo appuntamento davanti al suo pubblico in un clima da regolamento dei conti. Tutti contro tutti. Nel tritacarne è finito De Laurentiis, contestato da parte del tifo organizzato: inviti espliciti ad andarsene e un’ aria pesante che probabilmente proseguirà. Ma dalle critiche non si è salvato neanche Spalletti, accusato di aver spacciato un piazzamento importante come un trionfo, quando lo scudetto sembrava possibile. Luciano ha reagito male, ha alzato i toni per difendere l’ obiettivo che gli era stato chiesto in estate e conquistato in scioltezza, ma probabilmente quel ” ci dispiace”, espresso da giocatori importanti come Mertens e Osimhen poteva farlo suo ben prima del mezzogiorno di fuoco andato in scena venerdì a Castel Volturno”.