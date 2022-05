Il Roma – Il saluto di Insigne: attesa per l’omaggio degli ultras

Oggi Lorenzo Insigne saluterà Napoli.

Il capitano azzurro si esibirà per l’ultima volta davanti ai suoi tifosi presenti al Maradona, che oggi saranno 50.000. Bisognerà capire quale sarà l’accoglienza dei due gruppi ultras. Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Roma: “Oggi a Fuorigrotta è il d-day di Lorenzo Insigne. Ma c’ è la curiosità di capire come si comporteranno gli ultrà nei confronti del trainer partenopeo. Spalletti è convinto che il “lenzuolo” dell’ altro giorno è solo opera di pochi e che la maggioranza del popolo partenopeo è dalla sua parte. Saranno gli spalti a svelare questo arcano. Pare che i gruppi organizzati dei settori popolari si siano dissociati da ciò che è stato scritto e della voglia di non vedere più il toscano sulla panchina del Napoli. A prescindere da tutto bisogna accettare l’ amarezza e la delusione per il mancato scudetto”.