Il Roma – Carratelli: “La folla è tutta per Insigne nonostante le molteplici critiche”

Mimmo Carratelli ha commentato così l’addio di Insigne su “Il Roma”:

“È l’ultima gara in azzurro di Insigne nello stadio di Fuorigrotta. La folla sarà tutta per il commiato di Lorenzo dopo undici anni in maglia azzurra, 121 gol e più di quattrocento partite. Più volte inseguito da una critica esigente, Insigne resta nella storia del Napoli non solo per le sue “cifre” da record, ma per i coriandoli di alcuni gol indimenticabili, prodezze balistiche santificate dall’espressione tiraggiro finita nella Treccani”.