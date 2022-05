Il Mattino – Calciomercato: il Napoli pronto a valutare offerte per Koulibaly

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il difensore senegalese sia nel mirino di diversi club. Tra quelli maggiormente interessati al giocatore, riconosciamo Barcellona, Chelsea e PSG.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e, in estate, dovrebbe esserci un incontro tra l’agente del calciatore e la società azzurra per discutere in merito al rinnovo.

Nel frattempo, il club di ADL valuterà le offerte che arriveranno per Koulibaly.