Gazzetta – Contratto Osimhen: il bonus se dovesse arrivare a 20 goal

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul contratto di Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che in caso di 20 reti realizzate in maglia azzurra, per l’attaccante nigeriano potrebbe scattare un premio di 130mila euro, che aumenterebbe il valore del suo contratto stagionale.

Attualmente, il giocatore è a quota 17, con due partite ancora da giocare, tra cui quella di oggi pomeriggio (ore 15:00) contro il Genoa.

Da valutare se riuscirà a raggiungere l’obiettivo.