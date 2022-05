CorrSport – Spalletti sceglie ancora il tandem Mertens-Osimhen

Luciano Spalletti ha sostanzialmente scelto gli undici che scenderanno in campo oggi al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui la formazione sarebbe stata già scelta. Ecco le scelte del toscano: “Al gran completo: è annunciato il tutto esaurito. Per quel che riguarda le scelte, dicevamo, Ospina giocherà in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; coppia mediana Fabian-Anguissa; Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen”. Dietro il nigeriano, boa del team titolare, ci sarà ancora una volta Dries Mertens nei panni di assistman di Insigne e Lozano e per provare ad incantare la trequarti con la sua classe.