Benitez su Insigne: “Per noi è stato davvero fondamentale!”

Rafa Benitez ha voluto rendere omaggio a Lorenzo Insigne con un piccolo video pubblicato da DAZN.

L’ex allenatore del Napoli, infatti, ha espresso parole al miele per il 24 azzurro: “Per noi è stato importantissimo durante la mia gestione, essendo un ragazzo della zona ha sempre avuto un percorso più difficile degli altri”. Parole che rispecchiano la realtà, quelle di un allenatore che ebbe il merito di far maturare la rosa partenopea con tanto di occhio di riguardo nei confronti del talento partenopeo dopo il suo arrivo in maglia azzurra dopo l’esperienza con il Pescara di Zeman.